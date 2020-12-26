وفاة 88 شخصا وإصابة 485 بجروح في حوادث المرور منذ بداية ديسمبر

أعلن المكلف بالاتصال والإعلام بمركز الاعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، عن تسجيل 286 حادث مرور، منذ بداية ديسمبر ليومنا هذا.

وكشف الرائد سمير بوشحيط، اليوم السبت، في تصريح خص به النهار، عن وفاة 88 شخصا واصابة 485 بجروح متفاوتة الخطورة.

وأرجع المكلف بالاتصال والاعلام بمركز الاعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، الأسباب الى العامل البشري والذي تسبب في 259 حادث مرور.

وأشار المكلف بالاتصال والاعلام بمركز الاعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، أن المركبات تسببت في 17 حادث مرور.

وفي حديثه عن مخطط الدرك الوطني، في ظل التقلبات الجوية، أشار المتحدث أن هناك مخطط معد مسبقا لكل مجموعة اقليمية.

وأورد المكلف بالاتصال والاعلام بمركز الاعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، أنه يتم تفعيل المخطط حسب خصوصية كل منطقة وحسب الحاجة.

ويكون هذا المخطط بالتنسيق مع السلطات المحلية والمعنيةـ ويتم عن طريق تفعيل الدوريات واقامة السدود -يضيف المتحدث-.

ويهدف لتوجيه مستعملي الطرق المتضررة جراء تساقط الثلوج، أو ارتفاع منسوب المياه، فك العزلة عن المواطنين الذين انقطعت الطرق المؤدية اليهم.

وأفاد المكلف بالاتصال والاعلام بمركز الاعلام وتنسيق المرور للدرك الوطنيـ أن المخطط يبقى مفعلا الى حين انتهاء النشرية الخاصة.

ويعتمد هذا المخطط كثيرا على شبكة كاميرات المراقبة الموضوعة عبر المحاور الوطنية ومحاور الطرق الثانوية.

وأضاف “هذه الكاميرات مربوطة بمركز إعلام وتنسيق المرور والتي يقوم عليها افراد مختصون حتى يتم توجيه الوحدات القاعدية وموقع طريقي”.