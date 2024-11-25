وفاة 9 أشخاص اختناقا بالغاز وفي الحوادث خلال يوم

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن حصيلة تدخلاتها خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور و5 آخرين اختناقا بالغاز.

وحسب ذات المصدر، بلغ إجمالي تدخلات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، 3317 تدخلا، بمعدل تدخل كل 26 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية 177 تدخلاً في عدة حوادث، أسفرت عن إصابة 222 شخصاً ووفاة 4 أشخاص.

وفيما يخص حوادث الاختناق بالغاز، تم تسجيل تدخل واحد في ولاية عين تموشنت، أسفر عن وفاة 5 أشخاص، في حادث مأساوي.