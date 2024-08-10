وفاة 9 أشخاص غرقا وفي الحوادث خلال يوم

لقي 9 أشخاص حتفهم، إثر حوادث المرور والغرق، بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغت حصيلة تدخلات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة، 4714 تدخلا، بمعدل تدخل كل 18 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت ذات المصالح 203 تدخل، خلفت 256 جريح و5 وفيات.

أما حوادث الغرق، فقد تم تسجيل 1867 تدخل، تم من خلالها إنقاذ 1304 شخص. فيما تم تسجيل 4 وفيات تم إنتشالهم من طرف مصالح الحماية المدنية.