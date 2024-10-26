وفاة 9 أشخاص في الحوادث خلال يومين

لقي 9 أشخاص حتفهم، وأصيب 381 آخرون بجروح، إثر وقوع عدة حوادث مرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة، بعدة مناطق من الوطن.

وحسبما أفادت به هذا السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلةبولاية وهران بوفاة شخص وإصابة إثنين آخرين.

ومن جهة أخرى، توفيت إمرأة إثر إصابتها بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان المياه، بمنزلها الواقع ببلدية حسين داي بالعاصمة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لأشخاص أصيبوا بالاختناق بأحادي أكسيد الكربون.

وتم تسجيل هذه التدخلات بكل من المنبعث من ولايات أم البواقي، البليدة، المدية، مستغانم، الجلفة وتيارت.

وبخصوص التقلبات الجوية الأخيرة، تدخل عناصر الحماية المدنية بكل من البليدة، وتيسميسلت، وعين الدفلى وعين تموشنت. للقيام بعمليات إمتصاص مياه الأمطار من داخل بعض المنازل والمحلات والبنايات العمومية والخاصة.