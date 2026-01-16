وفاة 9 أشخاص في الحوادث خلال يوم واحد!

توفي 9 أشخاص، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التخديات خلال نفس الفترة، 3542 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 24 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 208 تدخل، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 9 أشخاص وجرح 239 آخرين.

أما حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، فقد سجلت ذات المصالح، 4 تدخلات، أسفرت عن تسجيل 7 حالات تسمم، وحالة وفاة.