وفاة 9 أشخاص في الحوادث خلال يوم!

توفي 9 أشخاص في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات، خلال نفس الفترة، 3091 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 175 تدخلا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 9 أشخاص، وجرح 208 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 224 تدخلا تم خلالهم لإنقاذ 154 شخصا، فيما تم تسجيل حالة وفاة.