وفاة 9 أشخاص في الحوادث خلال يوم!

توفي 9 أشخاص، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3355 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 25 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح، 164 تدخلًا، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 9 أشخاص وجرح 173 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، تدخلًا واحدًا، أسفر عن إسعاف 4 أشخاص، فيما لم تسجل أية حالة وفاة.