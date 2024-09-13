وفاة 9 أشخاص في الحوادث خلال يوم!

لقي 9 أشخاص حتفهم، وأصيب 201 آخرين، في عدة حوادث مرور وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، بلغ إجمالي التدخلات 3015 تدخل، خلال نفس الفترة، بمعدل تدخل كل 28 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 174 تدخل، حيث خلفت هذه التدخلات 201 جريح و9 وفيات.

أما حوادث الغرق، فسجلت ذات المصالح 159 تدخل، تم من خلالها إنقاذ 118 شخص. فيما تم تسجيل حالة وفاة.