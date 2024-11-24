وفاة 9 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة

لقي 9 أشخاص حتفهم، وأصيب 216 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2941 تدخل، بمعدل تدخل كل 29 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 166 تدخل، في الحوادث التي خلفت وفاة 9 أشخاص وإصابة 216 آخرين.

أما بالنسبة لحوادث الإختناق بالغاز، تم تسجيل تدخل واحد، تم خلاله إسعاف شخص، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة.