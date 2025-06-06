وفاة 9 أشخاص في الحوادث عشية العيد

توفي 7 أشخاص، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2757 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 31 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 293 تدخل، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 7 أشخاص وجرح 395 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، تدخلين، تم خلالهما إسعاف 4 أشخاص.

أما حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلين، تم خلالهما إنقاذ شخصين، فيما تم إنتشال جثتا شخصين.