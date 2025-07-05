وفاة 9 أشخاص في الحوادث وإنقاذ 895 شخصا من الغرق!

توفي 9 أشخاص، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3917 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 22 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 201 تدخل، أسفرت عن وفاة 9 أشخاص، وجرح 285 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 1435 تدخل، تم خلالهم إنقاد 895 شخصا، وتسجيل حالة وفاة.