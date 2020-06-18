وفاة 9 أشخاص في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 9 أشخاص، وجرح 261 آخرون، في 230 حادث مرور جسماني، سجل على مستوى المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 جوان الجاري.

وحسب ما أورده اليوم الخميس، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، فقد عرفت الحصيلة الجديدة انخفاضا محسوسا في عدد الحوادث قدر بـ36 حادث.

وكذا انخفاضا في عدد الجرحى بـ77 حالة، في حين سجلت الوفيات ارتفاعا يقدر بـ4 حالات.

وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة.

وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور.