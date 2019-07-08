وفاة 9 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الآخيرة

لقي 9 أشخاص حتفهم، وجرح 30 آخرين بجروح، في 9 حوادث المرور، خلال 24 ساعة الآخيرة، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية مستغانم وولاية بشار، بوفاة شخصين، وإصابة 5 أخر بجروح على إثر اصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 90 ببلدية صياد دائرة خير الدين ولاية مستغانم،

كما تم تسجيل وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح، على اثر انقلاب سيارة من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 6 ببلدية اقلي دائرة بني عباس ولاية بشار

وقد تّم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.

كما تدخلت ذات المصالح، لولاية غليزان من أجل انتشال مراهق يبلغ من العمر 18 سنة متوفي غرقا ببركة مائية المتواجدة بالمكان المسمى دوار قناديز بلدية جديوية،

تم تحويل الضحية إلى عيادة متعددة الخدمات المحلية من طرف الحماية المدنية.

للذكر، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 4 حرائق حضرية ومختلفة بكل من ولاية البويرة، قسنطينة، ميلة، بومرداس و عنابة،