وفاة 9 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الآخيرة

لقي 9 أشخاص حتفهم، وجرح 30 آخرين بجروح، في 9 حوادث المرور، خلال 24 ساعة الآخيرة، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.
وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية مستغانم وولاية بشار، بوفاة شخصين، وإصابة 5 أخر بجروح على إثر اصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 90 ببلدية صياد دائرة خير الدين ولاية مستغانم،
كما تم تسجيل وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح، على اثر انقلاب سيارة من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 6 ببلدية اقلي دائرة بني عباس ولاية بشار
وقد تّم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية.
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