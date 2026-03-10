وفاة 9 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

توفي 9 أشخاص وأصيب 205 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور. سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر عدة مناطق من الوطن. حسب ما أوردته اليوم الثلاثاء حصيلة للحماية المدنية.

ووفق ذات المصدر، فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية خنشلة إثر اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 4 تحديدا بالمكان المسمى “بكار” ببلدية عين الطويلة. حيث خلّف الحادث وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

من جهة أخرى تدخلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة لتقديم الإسعافات لـ 03 أشخاص. إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه داخل منازلهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور