وفاة 9 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي 9 أشخاص حتفهم، وأصيب 43 آخرون بجروح في حوادث مرور، بمختلف مناطق الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، سجلت أثقل حصيلة، في قالمة، بوفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح،

إثر اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 16 ببلدية عين بن بيضة.

من جهة أخرى، تدخل غطاسو الحماية المدنية لانتشال جثتي ضحيتين توفيتا غرقا، بشواطئ ممنوعة للسباحة.

فيما تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 26 سنة، بمنطقة صخرية بشاطئ الباي بسرايدي، بعناية.

وكذا وفاة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، غرقا، بمنطقة صخرية قرب شاطئ القديس روك بعين الترك، في وهران.

وفي إطار مكافحة حرائق الغابات، قامت وحدات الحماية المدنية، بإخماد 39 حريق غابة وأدغال.

حيث قدرت الخسائر بـ 375 هكتار محروقة، و10 حرائق تسببت بخسائر قدرت بـ 10590 حزمة.

و 12 حريق أشجار مثمرة، بخسائر بلغت 9625 شجرة محروقة.

إلى جانب حريقي نخيل، بخسائر قدرت بـ 439 نخلة محروقة.