وفاة 9 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 9 أشخاص، وأصيب 261 آخرين، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 4541 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 19 ثانية.

وفيما يخص حوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 208 تدخل، في حوادث أسفرت عن وفاة 9 أشخاص وجرح 261 آخرين.

أما في حوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 1265 تدخل، أسفر عن إنقاذ 984 شخصا، فيما تم تسجيل وفاة 3 أشخاص.