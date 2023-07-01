وفاة 9 أشخاص في حوادث المرور وإخماد 15 حريقا خلال أيام العيد

لقي 9 أشخاص حتفهم، وأصيب 560 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر 425 حادث مرور بعدة مناطق من الوطن، خلال أيام عيد الأضحى.

وحسب حصيلة أوردتها مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب 207 آخرون في 132 حادث مرور وقع خلال ال24 ساعة الأخيرة بمناطق متفرقة من الوطن.

وتجندت الحماية المدنية من جهة أخرى لمكافحة 15 حريقا اندلعت خلال ال24 ساعة الماضية بكل من ولايات سعيدة. وعين تموشنت، وتيارت، وقسنطينة، ووهران، وتلمسان، وأم البواقي، وسيدي بلعباس، وغليزان، وعين الدفلى، سكيكدة والنعامة.

كما تم تفعيل جهاز الإنذار واليقظة وكذا عنصر الاستباقية “سمح بتجنيد الوسائل المادية والبشرية اللازمة للقضاء على هذه الحرائق ومنع انتشارها الى باقي الغطاء النباتي”.