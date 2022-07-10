وفاة 9 أشخاص وإصابة 533 في حوادث المرور أيام العيد

لقي 9 أشخاص حتفهم، وأصيب 533 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة، في حوادث مرور وقعت خلال الفترة الممتدة ما بين 7 إلى 10 جويلية الجاري.

وسجلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة، 7373 تدخلًا في عدة مناطق مختلفة من الوطن.

حيث تم تسجيل 463 تدخل على إثر عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات. حيث خلفت هذه الأخيرة 9 وفيات وإصابة 533 شخص بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

كما تم تسجيل 5 وفيات وإصابة 96 أخرين بجروح مختلفة نتيجة حوادث مميتة وقعت خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

حيث تم تسجيل وفاتين بولاية بومرداس، ووفاة شخص في كل من العاصمة ووهران وعين الدفلى.

كما تم إنتشال 4 غرقى متوفين في كل من ولاية مستغانم والعاصمة. وإنتشال طفل بالغ من العمر 7 سنوات متوفيًا غرقًا ببركة مائية ببلدية العطاف بولاية عين الدفلى.

وفيما يخص حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، فقد تم خلال نفس الفترة، إخماد 91 حريقًا خلال الفترة المذكورة. منها 6 حرائق غابات، و50 حريق حشائش وأحراش، و35 حريق محصول زراعي.

مما أدى لإتلاف 4 هكتارات من الغابات، و21 هكتار من الأحراش، و 4 هكتار قمح وهكتارين شعير. و282 شجرة مثمرة، و2747 حزمة تبن، و95 نخلة، حسب ذات البيان.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp