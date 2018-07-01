وفاة 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح خلال 24 ساعة

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 6 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 5 حوادث سجلت على المستوى الوطني خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية قالمة بوفاة 4 أشخاص واصابة شخص بجروح.

بعد حادث إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 20 ببلدية قالمة.

و تدخلت وحدات الحماية من أجل إنتشال جثث لطفل وكهل “12 و 45 سنة” توفيا غرقا في واد جنجن ببلدية سالمة بن زياد بجيجل. والآخر توفى في ببركة مائية بالمكان المسمى بن براهيم ببلدية زيغود يوسف ولاية قسنطينة.

كما قامت مصالح الحماية لولاية تمنراست بانتشال جثث 03 أطفال يبلغون من العمر 07 و 10 و 15 سنة متوفين داخل بئر.

بعين اكرام ببلدية عين أمقال بتمنراست.

من جهة اخرى سجلت وحدات الحماية المدنية 2669 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، بعد تلقي مكالمات الاستغـاثة.

من طرف المواطنين شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنية.