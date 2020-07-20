وفاة 9 أشخاص وجرح 179 آخرين إثر حوادث مرور في ظرف 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفاة 9 أشخاص وجرح 179 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها أحصت 142 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة 9 أشخاص وإصابة 179 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية المسيلة أثقل حصيلة دموية بوفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين بجروح إثر اصطدام بين سيارتين في الطريق الولائي رقم 60 بدائرة “حمام الضلعة”.

كما سجلت وحدات الحماية 3247 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 142 عملية تحسيسية عبر 48 ولاية ، بالإضافة إلى 193 عملية تعقيم سخرت لها 99 سيارة إسعاف و 86 شاحنة و 715 عون حماية مدنية.

جدير بالذكر أن غطّاسي الحماية المدنية انتشلوا جثة شاب عمره 19 سنة بعدما غرق في البحر بمنطقة صخرية تسمى “لمدراغ” بدائرة “عين الترك”.