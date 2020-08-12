وفاة 9 أشخاص وجرح 181 آخرين إثر حوادث مرور خلال 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفاة 9 أشخاص وجرح 181 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 145 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة 9 أشخاص وإصابة 181 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية أم البواقي تسجيل أثقل حصيلة دموية بوفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح، مع تسجيل 4 تدخلات في حوادث المرور.

كما سجلت وحدات الحماية 2899 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 58 عملية تحسيسية عبر 15 ولاية ، بالإضافة إلى 93 عملية تعقيم عبر 16 ولاية، وسخرت للعمليتين 55 سيارة إسعاف و 45 شاحنة و 359 عون حماية مدنية.

كما وضعت مصالح الحماية أجهزة أمنية لتغطية 23 مكان للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تمّ إجلاؤهم من الخارج في 10 ولايات وهي الجزائر، مستغانم والطارف، تيبازة، قالمة، وهران، قسنطينة، بومرداس، عنابة والوادي.