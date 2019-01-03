وفاة 9 أشخاص وجرح 288 آخرين في 224 حادث مرور خلال أسبوع

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 288 آخرون بجروح، في 224 حادث مرور، خلال أسبوع، بالمناطق الحضرية.

وفي الحصيلة الأسبوعية للأمن الوطني، من 25 إلى 31 ديسمبر 2018 لحوادث المرور الجسمانية في المناطق الحضرية، كشفت عن وفاة 9 أشخاص، وجرح 288 آخرين، في 224 حادث.

أما في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 ديسمبر، فقد تم تسجيل وفاة 16 شخص، بالإضافة لـ 422 جريح، في 318 حادث مرور.

وعن الأسباب، كشفت الحصيلة، أن العنصر البشري هو المتسبب الأول في الحوادث بنسبة بلغت 94.20%.

أما المركبة فقد شكلت 4.02% من جملة الأسباب، لترجع 1.78% للطريق والمحيط.