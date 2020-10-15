وفاة 9 أشخاص وجرح 355 آخرين في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني 280 حادث مرور جسماني في المناطق الحضرية، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان المدرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، فقد أسفرت حوادث المرور عن وفاة 9 أشخاص وجرح 355آخرين.

ومقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث المرور بحادث واحد، وعدد الوفيات بـ 3 حالات.

فيما تم تسجيل ارتفاع في عدد الجرحى بـ 24 حالة، يضيف ذات المصدر.

وتشير المعطيات، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 94%، نتيجة عدم احترام قانون المرور.

في هذا الإطار تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.