وفاة 9 أشخاص وجرح 469 آخرين إثر حوادث مرور خلال يومين

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، وفاة 9 أشخاص وجرح 469 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 319 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة 9 أشخاص وإصابة 469 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

كما سجلت وحدات الحماية 5104 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 81 عملية تحسيسية عبر 23 ولاية، بالإضافة إلى 116 عملية تعقيم عبر 27 ولاية، وسخرت للعمليتين 66 سيارة إسعاف و 27 شاحنة و 366 عون حماية مدنية.

كما وضعت مصالح الحماية أجهزة أمنية لتغطية 7 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تمّ إجلاؤهم من الخارج في ولايات الجزائر، بومرداس، وهران وإليزي.

وأفاد بيان الحماية المدنية وفاة 13 شخصا غرقا، منها 8 وفيات في البحر بكل من ولايات مستغانم بـ 5 وفيات في شواطئ ممنوعة من السباحة “شاطئ المطرية، الميناء الصغير والبحارة”، بالإضافة إلى وفاة واحدة بكل من الجزائر، الشلف وولاية عنابة.

كما توفي 5 أشخاص في المسطحات المائية بكل من عين الدفلى بوفاة شاب عمره 26 سنة ببركة مائية، وولاية قالمة بوفاة شخصين في واد ببلدية حمام النبائل.

بالإضافة إلى وفاة طفل عمره 8 سنوات في ولاية غليزان داخل بركة مائية، ووفاة طفل آخر عمره 15 سنة في بركة مائية ببلدية المنعة في ولاية باتنة.

وفيما يخص جهاز مكافحة الحرائق، فقد تم إخماد 98 حريقا، منها 37 حريق في الغابات، 31 حريقا في الأدغال، 21 حريقا مسّ حشائش وأحراش و 9 حرائق أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وأدّت هذه الحرائق إلى إتلاف 667 هكتار من الغابات، 163 هكتار من الأدغال، 205 هكتار من الحشائش وكذا 4150 حزمة تبن و4973 شجرة مثمرة و112 نخلة محروقة.