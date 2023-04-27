وفاة الشيخ سعيد تامتري الإمام الذي تعرض للطعن بمغنية في تلمسان

توفي الشيخ سعيد تامتري إمام مسجد على بن أبي طالب ببلدية مغنية ولاية تلمسان اليوم الخميس الذي تعرض للطعن بعد صلاة الظهر مختل عقبيا.

وكان بتاريخ 24 افريل 2023 تعرض لطعنة خنجر تحت الكتف بعد صلاة الظهر سببت له جروحا على مستوى الوجه. أين تم نقله على جناح السرعة للمستشفى حيث له عملية جراحية.

وبعد إجراء التحاليل والأشعة للإمام سعيد تمتري. تبين أن الجرح خطير جدا يستدعي العناية المركزة لتجاوز مرحلة الخطر.

وحسب الطبيب المتابع لحالة الإمام الجرح وصل للرئة وستقام له عملية جراحية استعجالية.

وينحدر الجاني من مدينة حمام بوغرارة. وسبق له وان إعتدى على معلم قرآن وأحدث إتلافا بإحدى المساجد.

وقد تنقل كل من مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تلمسان ورئيس الدائرة ورئيس مصلحة التعليم القرآني. والأمين الولائي وأعضاء التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تلمسان، للاطمئنان على حالة الشيخ سعيد تمتري.