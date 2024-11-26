وفاة المحامي جيل ديفير المدافع عن القضيتين الصحراوية والفلسطينية

توفي، اليوم الثلاثاء، المحامي الفرنسي المدافع عن القضيتين الصحراوية والفلسطينية، جيل ديفير، عن عمر ناهز الـ 68 سنة بعد صراع مع المرض.

وأعلنت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، في بيان لها، عن وفاة المحامي والمدافع عن قضايا الشعوب العادلة الفقيد جيل ديفير، بعد صراع مع مرض عضال.

وأضافت أنه ورغم المرض الذي ألمّ به منذ أربع سنوات، واصل محامي جبهة البوليساريو المتخصص في القانون الدولي في التواجد في أروقة وقاعات كبرى المحاكم الدولية في لوكسمبورغ ولاهاي للمرافعة عن قضيتين آمن بهما وسخّر نفسه لتكريس الاعتراف بحقوق شعبيهما.

وحسب المقربين من جيل ديفير كان يردد في آخر أيامه أنه “سيرحل وهو مطمئن” بعد أن تحقق للشعبين الفلسطيني والصحراوي القراران بالغا الأهمية والمتمثلان في مذكرتي التوقيف بحق المسؤولين الصهاينة في نوفمبر الجاري. وقرارات محكمة العدل الأوروبية التي ألغت الاتفاقات اللاشرعية الموقّعة بين المغرب والاتحاد الاوروبي بداية أكتوبر الماضي.

ودعت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي المناضل جيل ديفير الذي وقف بجنب الضحايا الصحراويين والفلسطينيين الذين لا يزالون يتكبدون ويلات الصهاينة وممارسات المخزن الدنيئة.