وفاة طفل في حادث إصطدام سيارة بدارجة هوائية ببني عزيز في سطيف

توفي طفل يبلغ من العمر 15 سنة في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 77 بنواحي مشتة الروابحة بلدية بني عزيز شمال شرق سطيف.

حسب مصادر من الحماية المدنية الحادث تمثل في إصطدام سيارة بدراجة نارية وأسفر عن وفاة طفل كان يقود دراجة هوائية لتعترضه سيارة داسيا لوقان التي دهسته.

ليلفظ انفاسه الاخيرة في عين المكان، ليتم نقل جثته إلى مستشفى بني عزيز .

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيق في ملابسات الحادث .