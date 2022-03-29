وفاة عمة الناخب الوطني جمال بلماضي

فشل بصفة رسمية سهرة اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني الجزائري في التأهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر.

ومُباشرة بعد صافرة الحكم الغامبي بكاري بابا غاساما انهار الناخب الوطني جمال بلماضي.

كما دخل الرجل الأول في العارضة الفنية في نوبة من البكاء ماجعل الجميع يتدخل لمواساة “الكوتش”.

وغادر بلماضي أرضية الميدان بصعوبة بالغة كما قام مُدرب الكاميرون، ريغوبار سونغ، بالتدخل ومعانقته.

تعرف مباريات مرحلة الإياب من منافسة الدور الفاصل المؤهل للمونديال تنشيط خمس مواجهات نارية اليوم في مختلف الميادين الإفريقية.

و يحل المنتخب المصري، ضيفا ثقيلا على منتخب السنغال اليوم. في لقاء لا يقبل القسمة على إثنين، بعد الفوز الفراعنة ذهابا بالقاهرة بهدف نظيف.

إلى جانب ذلك، يستضيف منتخب نيجيريا منتخب غانا بملعبه وأمام جماهيره، في مقابلة مفخخة خاصة وأن نتيجة الذهاب أنتهت بالتعادل السلبي.

في حين سيكون موعد التأكيد للمنتخب التونسي الذي سيستضيف منتخب مالي بعد الفوز بباماكو بهدف لصفر.

وسيستقبل المنتخب المغربي نظيره منتخب الكونغو الديقراطية بعد التعادل الإيجابي ذهابا بهدف في كل شبكة.

وفي الأخير، يسعى المنتخب الوطني الجزائري اليوم لتجديد تفوقه على المنتخب الكاميروني عند استقباله بملعب “تشاكر”.

وبلوغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخ الكرة الجزائرية.

وستلعب مبارتي المنتخب المصري ضد المنتخب السنغالي و المواجهة الثانية التي تجمع منتخب نيجيريا ضد منتخب غانا على الساعة الـ18.00 مساءً.

فيما ستلعب المقابلات الثلاث المتبقية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 على الساعة الـ20.30 مساءً.