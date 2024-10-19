وفاة عون حماية مدنية وإصابة إثنين آخرين بعد انقلاب شاحنة إطفاء في توقرت

توفي عون حماية مدنية وأصيب إثنين أخرين في حادث مرور وقع بالنقطة الكيلومترية 30 على مستوى الطريق الربط بين قوق وتوقرت.

الحادث تمثل في انقلاب شاحنة إطفاء للحماية المدنية كانت متوجهة للتدخل في حادث مروري وقع على الطريق الوطني رقم 3.

أين ادى الحادث الى وفاة الرقيب بن زينة عز الدين وإصابة عونين اثنين إصابة خطيرة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى تقرت لتلقي الرعاية الصحية.

للإشارة العون المتوفى الرقيب عز الدين بن زينة، متزوج وأب لأربعة أولاد وإلتحق بالحماية المدنية في 2006.