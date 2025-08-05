وفاة 4 أفراد من الحماية المدنية إثر سقوط طائرة تدريبية بمطار فرحات عباس بجيجل

توفي أربعة أفراد من الحماية المدنية، اليوم، إثر سقوط طائرة استطلاع وتعرّف من نوع “زيلين”، تابعة للمجموعة الجوية للحماية المدنية، وذلك أثناء قيامهم بمهمة تدريبية على مستوى مطار فرحات عباس بولاية جيجل.

وقد أسفرت هذه الحادثة الأليمة عن وفاة أربعة أفراد كانوا على متن الطائرة. يؤدّون واجبهم المهني بكل تفانٍ وإخلاص، ويتعلق الأمر بكل من:

* المقدم برجي رضوان، قائد المجموعة الجوية للحماية المدنية.

* النقيب غلاي صهيب، طيار متربص.

* ممرن من مدرسة الطيران “أبداطا”.

* مسيّر شركة طيران “تراكتور” من جنسية شيلية.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدّم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف. باسمه الخاص ونيابة عن كافة مستخدمي القطاع، بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلات شهداء الواجب المهني. سائلًا المولى عزّ وجل أن يتغمّدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته. وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.