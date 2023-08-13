وفاة أم وطفلها غرقا بسد سوبلة بالرصفة جنوب سطيف

إهتزت بلدية الرصفة جنوب سطيف زوال اليوم بعد أن لقيت أم بالغة من العمر 27 سنة، حتفها رفقة إبنها الصغير البالغ من العمر 5 سنوات غرقا في سد سوبلة ببلدية الرصفة بأقصى جنوب ولاية سطيف.

وحسب مصادر النهار ، فان الضحية حاولت انقاذ ابنها الذي أنفلت عن العائلة ورمى بنفسه في عرض مياه السد، لتلحقه مباشرة برمي نفسها لتغرق هي الأخرى، رفقة إبنها ويتوفيان غرقا داخل السد،

لتتحول نزهة عائلة إلى مأساة حقيقية في ثواني اهتز لها كيان الحاضرين في عين المكان كما أضاف نفس المصدر ان مصالح الحماية المدنية تدخلت لانتشال الضحايا .