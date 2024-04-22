وفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني

إنتقل إلى رحمة الله العلامة الداعية اليمني الشيخ عبد المجيد الزِنداني عن عمرناهز 82 سنة بأحد مستشفيات إسطنبول التركية.

ونشر نجله محمد بن عبد المجيد الزنداني، تغريدة على منصة إكس، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما كتب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبر منصة إكس، إنه “يعزي الأمة الإسلامية في وفاة الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني، عضو الاتحاد، والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة”.

ويعتبر العلامة الداعية الشيخ عبد المجيد الزِنداني مؤسس جامعة الإيمان باليمن والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.