وفاة ثلاثيني بداء الكلب الذي انتقل اليه من عضة قطة بباتنة

لفظ قبل قليل رجل ثلاثيني انفاسه الأخيرة في مستشفى باتنة متأثرا بأعراض متقدمة لداء الكلب الذي انتقل اليه قبل حوالي 45 يوما من عضة قطة مصابة بهذا الداء في حي دوار الديس ببلدية باتنة، وحسب مصادر صحية مطلعة، فإن الضحية وصل ليلة البارحة الى المستشفى في حالة حرجة لم تسمح مجهودات الفرق الطبية انقاذ حياته، واشار نفس المصدر الى أن القطة المصابة عضت أيضا 3 أطفال على الأقل، تم تلقيح اثنين منهم باللقاح المضاد للكلب، في انتظار التأكد من عدد الحالات الاجمالية التي لامست القطة عند ظهورها في الحي، وما زاد من تعقيد الوضع هو أن هذه القطة المصابة لم يتم التعرف على مكان تواجدها الى غاية اليوم اذا بقيت على قيد الحياة، كما أنه لا أحد يعلم بعدد الحيوانات التي من الممكن أنها احتكت بها.

سعيد حريقة