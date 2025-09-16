وفاة ضحية ثانية بداء الكلب في أم البواقي

سجلت ولاية أم البواقي وفاة حالة ثانية بداء الكلب بعد وفاة الطفل نذير بوزيد صبيحة اليوم، إثر تعرضهما لهجوم كلب ضال.

الضحية الثانية يدعى علاش محمد، مقيم بقرية بئر خشبة بلدية أم البواقي، يبلغ من العمر 7 سنوات، وافته المنية أمسية اليوم بمستشفى قسنطينة بعدما حوِّل من مستشفى محمد بوضياف.

“النهار أونلاين” رافقت عائلة الطفل بمستشفى محمد بوضياف إلى غاية تحويله إلى مستشفى قسنطينة.

وفي اتصال مع عم الضحية، علاش زوبير، أكد وفاة ابن أخيه بمستشفى قسنطينة حوالي الساعة 9.30 بعدما تفاقمت حالته الصحية.

هذا، وأكد نائب رئيس البلدية وفاة الطفل بسبب مضاعفات الفيروس لتصبح ثاني حالة وفاة خلال يوم واحد.

وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة، تم تنصيب خلية متابعة على مستوى الولاية لأجل متابعة مستجدات الوضع واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.