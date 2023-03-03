وفاق سطيف…المصادقة بالاجماع على التقريرين المالي والأدبي

كشفت إدارة وفاق سطيف، بأن أعضاء الجمعية العامة، صادقوا بالاجماع على التقريرين المالي والأدبي، إلى جانب تبرئة تسيير رئيس مجلس الإدارة.

وإنعقدت أمس الخميس، بمقر النادي، الجمعية العامة العادية للمساهمين الخاصة بالشركة التجارية الرياضية “بلاك إيغلز ” حسبما جاء في بيان نشرته الإدارة.

وعرفت الجمعية حضور كل من رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار، ورئيس النادي الهاوي كمال الدين لافي ممثلا للنادي الهاوي في الشركة، والأعضاء المساهمين.

وأوضح البيان ذاته، بأن الأشغال جرت في ظروف عادية، أين تمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي بالاجماع، وتبرئة تسيير رئيس مجلس الإدارة بالإضافـة الى المصادقة على الحسابات الإجتماعية لسنة 2021.

كما أكدت إدارة الوفاق، بأن رئيس النادي الهاوي، هو الذي أحضر أمر من محكمة سطيف لإجراء الجمعية العامة على إعتبار أنها انعقدت خارج الآجال القانونية.