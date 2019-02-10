“وفاق سطيف” سبب إعادة “الكاف” للإسماعيلي لدوري الأبطال !!

أكد “نصر الدين عزام” المحامي بالإتحاد الدولي لكرة القدم والمسؤول عن إلتماس “الإسماعيلي” ضد إستبعاده من منافسة دوري أبطال إفريقيا أنه تعامل مع الملف بهدوء.

وقال “عزام” في تصريحات لموقع “كووورة” العربي:”قدمنا عدة وقائع لإقناع لجنة الإنضباط بالتراجع عن قرارها وعودة الإسماعيلي للبطولة”.

“أهم الوقائع المقدمة واقعة إستبعاد وفاق سطيف الجزائري من نسخة دوري الأبطال عام 2016 بعد مباراة صن داونز الجنوب إفريقي”.

وختم:”عرضنا على اللجنة مقطع فيديو لأحداث ملعب 08 ماي التي شهدت إقتحام الأنصار لأرضية الميدان عكس ماحدث معنا في لقاء الإفريقي”.