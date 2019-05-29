“وفاق سطيف” مُهدد بخصم 9 نقاط الموسم القادم !!

لم تُسوي إدارة وفاق سطيف لحد الآن الشطر الثاني من مستحقات اللاعب الدولي الملغاشي “إبراهيم أمادا” الذي غادر العميد بنهاية الموسم.

مايجعل الفريق الأسود والأبيض مُهدد بخصم 9 نقاط من رصيده الموسم القادم بسبب عدم إلتزامه بتعليمة الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال “أمادا” في تصريحات لموقع كوورة:”لا أحد من إدارة الوفاق اتصل بي لتسوية مستحقات الشطر الثاني، والذي كان من المفروض أن يضخ في حسابي بتاريخ الـ22 أفريل الماضي”.

وأكد “أمادا” أنه ومحاميه باشروا الإجراءات القانونية للحصول على المستحقات التي كانت من المقرر أن تضخ في حسابه قبل 22 أفريل.