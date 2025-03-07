وفاق سطيف يرتقي في الترتيب وبسكرة تتجاوز مقرة

رفع فريق وفاق سطيف سقف طموحاته للعودة إلى لعب الأدوار الأولى هذا الموسم، بعد تحقيقه فوزاً مهماً أمام نادي شبيبة الساورة بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وحسم وفاق سطيف المباراة التي لعبت ضمن الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة، بهدف نظيف، من إمضاء اللاعب كينغسلاي إيدوه في آخر أنفاس المباراة.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها، حقق فريق اتحاد بسكرة فوزا مهما أمام الضيف نجم مقرة بملعب “العالية” بواقع هدف دون رد من إمضاء، ريان أديكا.