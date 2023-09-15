وفاق سطيف والسياسي يتعثران في أول جولة من الموسم الجديد للبطولة المحترفة

سجل كل من فريق وفاق سطيف، وشباب قسنطينة، أول هزيمة لهما في الجولة الاولى من الموسم الجديد للبطولة المحترفة.

وانتهت المواجهة التي جمعت وفاق سطيف، بمضيفه اتحاد خنسلة، لصالح هذا الأخير، بنتيجة هدف دون رد.

كما تعثر شباب قسنطينة، هو الآخر أمام مضيفه مولودية البيض، الذي حسم هذا اللقاء لصالحه بهدف دون رد.

وشهدت المباراة الثالثة من مباريات الجولة الأولى التي لعب اليوم الجمعة، فوز أولمبي الشلف بثنائية نظيفة على حساب الضيف مولودية وهران.