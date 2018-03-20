وفاق سطيف ومولودية الجزائر يترقبان قرعة دوري المجموعات !

ستجرى قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم غد الأربعاء في العاصمة المصرية “القاهرة” وسط ترقب شديد لكل من وفاق سطيف ومولودية الجزائر.

وكما هو معلوم فإن الأندية الـ16 المتأهلة لهذا الدور ستصنف لـ4 مستويات قبل بداية القرعة.

فالتصنيف الأول والثاني يكون حسب نتائج الأندية في آخر 5 بطولات قارية.

لذلك فإن النسر السطايفي سيكون في المستوى الثاني ومولودية الجزائر ستكون في المستوى الثالث أو الرابع حسب ما تحدده القرعة.

المستوى الأول: الأهلي المصري – الوداد البيضاوي – تي بي مازامبي – النجم الساحلي

المستوى الثاني: وفاق سطيف – ماميلودي صان داونز – زيسكو الزامبي – الترجي التونسي

المستوى الثالث والرابع هو مستوى مفتوح ويتواجد فيه كل من: مولودية الجزائر، الدفاع الحسني الجديد، كامبالا

بالإضافة إلى: طوغو بور، تاونشيب رولرز، بريميو دي أغوستو، مباباني سوالوزو، حوريا.