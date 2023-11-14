وفاق سطيف يؤكد من جديد ويطيح بـ “سوسطارة”

تمكن فريق وفاق سطيف من الفوز بثنائية مقابل واحد في قمة الجولة الثالثة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل ثنائية وفاق سطيف كل من الحمري و عقون، و هو الثنائي الذي تألق في المواجهة التي نشطت بملعب 8 ماي 1945.

وأكد النسر الأسود قوته و عودته إلى الطريق الصحيح، بعد ترتيب البيت، وهو الذي فاز على فريق شبيبة القبائل في الجولة الماضي داخل الديار.

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