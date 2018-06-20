وفاق سطيف يباشر تربصه التحضيري في تونس بحضور جابو

يباشر نادي وفاق سطيف، تربصه التحضيري، اليوم الثلاثاء، بمدينة حمام بورقيبة التونسية، والذي سيدوم لمدة 16 يوم، تحضيرا للموسم الكروي المقبل.

ويشارك في تربص الوفاق 25 لاعبا، من بينهم مدلل السطايفية، عبد المؤمن جابو، وتحت قيادة المدرب الجديد للفريق، رشيد الطاوسي.

وتسعى إدارة النسر الأسود، لخوض أربعة مباريات ودية خلال هذا التربص، منها مبارتين أمام كل من النجم الساحلي، والنادي الصفاقصي.

ومن المقرر أن ينهي فريق وفاق سطيف، تربصه التحضيري هذا، في الخامس من شهر جويلية المقبل، ليعود بعدها لأرض الوطن.