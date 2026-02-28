وفاق سطيف يتجاوز مستغانم بثلاثية و “الشلفاوة” يفرضون التعادل أمام الرويسات

شهدت الجولة 21 من الرابطة المحترفة، تحولات لافتة في جدول الترتيب، بعدما واصل وفاق سطيف نتائجه الإيجابية، في وقت تعمّقت أزمة ترجي مستغانم الذي يمر بفترة صعبة خلال مرحلة الإياب.

و تمكن وفاق سطيف من تجاوز ترجي مستغانم بثلاثية نظيفة، في مباراة فرض فيها منطقه منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

هذا الفوز رفع رصيد “النسر الأسود” إلى 26 نقطة في المركز التاسع، ليبتعد نسبيًا عن مناطق الخطر ويؤكد تحسن مستواه في الأسابيع الأخيرة.

الوفاق بدا أكثر توازنًا من الناحية الدفاعية، مع فعالية هجومية واضحة، ما يمنحه دفعة معنوية مهمة قبل الجولات القادمة.

من جهته، يواصل ترجي مستغانم عروضه الهزيلة خلال مرحلة الإياب، مكتفيًا بفوز واحد فقط كان أمام أولمبيك أقبو، قبل أن يتكبد خسارة أمام النادي الرياضي القسنطيني، ويتعادل مع مولودية وهران، ثم يخسر أمام مستقبل الرويسات، ويتعادل أمام شبيبة القبائل.

بهذه السلسلة السلبية، يتواجد الترجي في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة فقط، ما يجعله مهددًا بشكل جدي بشبح السقوط إذا لم يصحح المسار سريعًا.

كما فرض أولمبي الشلف التعادل بهدف لمثله أمام مستقبل الرويسات، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر، محافظًا على توازنه نسبيا في وسط الترتيب.

أما أولمبيك أقبو، فحقق فوزًا ثمينًا خارج الديار أمام اتحاد خنشلة بهدف دون رد، ليرتقي إلى المركز الرابع برصيد 32 نقطة، مواصلًا موسمه المميز ومزاحمته لكبار البطولة.

في المقابل، تراجع “السيسكاوة” إلى المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة، بعد خسارة مؤثرة قد تُعقد حساباتهم في قادم الجولات.