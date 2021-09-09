وفاق سطيف يتجه إلى غامبيا تحسبا لمواجهة نادي فورتون

شد فريق وفاق سطيف طهر اليوم الخميس، رحاله إلى غامبيا، لافتتاح مشواره ضمن رابطة أبطال إفريقيا، بمواجهة نادي فورتون الغامبي.

وغادر فريق وفاق سطيف، مطار “هواري بومدين” بالعاصمة، في بعثة تضم 21 لاعبا، تحسبا لخوض هذا اللقاء.

ويطمح الوفاق السطايفي، الممثل الثاني للجزائر في هذه المنافسة، لتسجيل انطلاقة موفقة، من خلال العودة بنتيجة ايجابية.

يذكر أن وفاق سطيف، سيواجه نادي فورتون الغامبي، يوم 11 سبتمبر الجاري، انطلاقا من الساعة الخامسة زوالا، على ملعب “الاستقلال” بمدينة باكاو الغامبية، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال.