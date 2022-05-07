وفاق سطيف يتحدى الأهلي لبلوغ نهائي الأحلام

يواجه فريق وفاق سطيف، سهرة اليوم السبت، مضيفه نادي الأهلي المصري، ضمن ذهاب نضف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

ويطمح الوفاق، من خلال هذه المواجهة للعودة بنتيجة ايجابية من القاهرة المصرية، لتسهيل مهمته في لقاء العودة بالجزائر.

كما سيعتمد ممثل الجزائر، في مهمته الاطاحة بالأهلي، على خبرة لاعبيه على غرار جابو، وخضايرية، بالإضافة لحيوية لاعبيه الشبان.

وفي المقابل يعول الأهلي المصري، على عامل الخبرة، بالإضافة لأرضية الملعب والجمهور، سعيا لحسم الأمور مبكرا.

يذكر أن مباراة الوفاق، ضد الأهلي المصري، ستجرى بملعب “السلام” بالقاهرة، انطلاقا من الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر.