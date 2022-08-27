وفاق سطيف يتعادل أمام أبناء الزيبان والمولودية تتعثر

حقّق فريق وفاق سطيف تعادل امام مستضيفه إتحاد بسكرة في الجولة الأولى من منافسة الرابطة المحترفة الأولى بثنائية في كل شبكة.

و سجّل ثنائية سطيف قندوسي في الدقيقة 1 و الدقيقة 84 . في حين سجلّ الثنائية لأبناء الزيبان باعلي و شرف صيام.

إلى جانب ذلك. فاز شبيبة الساورة على الضيف مولودية الجزائر بثنائية مقابل صفر من إمضاء ملّال.

و حقق أبناء بشار إنطلاقة قوية بالفوز أمام الضيف الثقيل.

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