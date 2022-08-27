وفاق سطيف يتعادل أمام أبناء الزيبان والمولودية تتعثر
بقلم عزيز طالبي
حقّق فريق وفاق سطيف تعادل امام مستضيفه إتحاد بسكرة في الجولة الأولى من منافسة الرابطة المحترفة الأولى بثنائية في كل شبكة.
و سجّل ثنائية سطيف قندوسي في الدقيقة 1 و الدقيقة 84 . في حين سجلّ الثنائية لأبناء الزيبان باعلي و شرف صيام.
إلى جانب ذلك. فاز شبيبة الساورة على الضيف مولودية الجزائر بثنائية مقابل صفر من إمضاء ملّال.
و حقق أبناء بشار إنطلاقة قوية بالفوز أمام الضيف الثقيل.
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