وفاق سطيف يتعادل وديا أمام قوافل قفصة في تربص تونس

أجرى فريق وفاق سطيف بقيادة المدرب رضا بن دريس أول مباراة ودية له، اليوم الخميس، في التربص الذي يقيمه الفريق بالمركز الرياضي حمام بورقيبة.

وحقق وفاق سطيف تعادلا مثيرا أمام نادي قوافل قفصة في التربص، الذي يسير بشكل جيد وبمعنويات مرتفعة للمدرب بن دريس ولاعبيه.

وينتظر، ان يجري الوفاق السطايفي ثلاث مبارياتين وديتين في تربص تونس، على امل أن يستفيد الفريق بشكل أكبر.

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