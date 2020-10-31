وفاق سطيف يتعادل وديا أمام نجم مقرة

تعادل وفاق سطيف أمس الجمعة، في الودية التحضيرية التي خاضها على ملعب (8 ماي 1945)، أمام نجم مقرة، بنتيجة 2-2.

وكان الوفاق متأخرا في النتيجة انطلاقا من الدقيقية 32، ولم يتأخر نجم مقرة، في تعميق الفارق، أين أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ39.

الشوط الثاني من هذه المواجهة، شهد استفاقة الوفاق، أين قلص اللاعب غشة، الفارق في الدقيقة الـ60، قبل أن يعدل لعريبي النتيجة في الدقيقة الـ84.

وكانت هذه المباراة فرصة للمدرب نبيل الكوكي، أين أجرى العديد من التغييرات في محاولة منه لمنح فرصة لجميع لاعبيه.