وفاق سطيف يتعاقد مع الأردني هادي الحوراني

أعلن وفاق سطيف، اليوم، تعاقده رسميًا مع الدولي الأردني هادي الحوراني، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكشف نادي وفاق سطيف، عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، عن ضم اللاعب الدولي الأردني هادي الحوراني، مرحبًا بقدومه إلى صفوف الفريق تحت شعار “نرحب بالنشمي… هادي الحوراني في وفاق سطيف”.

ويبلغ الحوراني من العمر 26 عامًا، ويشغل مركز الوسط، حيث يمتلك تجربة احترافية متنوعة بعد حمله ألوان أندية الرمثا والفيصلي في الأردن، إلى جانب الفتح الرباطي، فضلاً عن مشاركاته مع المنتخب الأردني الأول في عدة مناسبات.

وتأتي هذه الصفقة ضمن سياسة إدارة وفاق سطيف الرامية إلى تعزيز التشكيلة بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية، تحسبًا للاستحقاقات المقبلة. إذ تعول الجماهير السطايفية على خبرة اللاعب الدولية للمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الجديد.