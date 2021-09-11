وفاق سطيف يتعرض لهزيمة مفاجئة أمام نادي فورتون الغامبي

تعرض نادي وفاق سطيف لهزيمة ثقيلة اليوم السبت أمام نادي فورتون الغامبي في إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول لمنافسة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022.

وغستقبلت شباك الحارس خدايرية ثلاثة أهداف كاملة في الدقائق الـ22، 59، ، 81 .

وعرفت المباراة حادثة غريبة من نادي فورتون الغامبي بعدما تسبب في تنقل فريق وفاق سطيف في سيارات الأجرة بسبب نقص الخبرة بإعتبار أنه يشارك لأول مرة في المنافسات القارية، كما تنقل رئيس الفريق الغامبي شخصيا لمقر إقامة وفد الوفاق و أعرب عن تأسفه لما حصل و قام بنقل مسيري الوفاق في سيارته الشخصية.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb